Мать, бросившая ребенка на морозе, отказывается отдавать его приемным родителям

Life выяснил, что родители мальчика злоупотребляют спиртным и забывают следить за ребенком. На попытку репортера поговорить с мамой мальчика женщина отреагировала крайне грубо, и не только не стала отвечать, почему бросила собственного сына в холодном доме, но и напала на корреспондента. Отец брошенного мальчика лишь подтвердил, что они будут возвращать сына.

Напомним, что в январе в Локтевском районе мать оставила двухлетнего мальчика в неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды и ушла на несколько дней из дома. Малыш мог бы замерзнуть, если бы не собака, которая отогревала ребенка своим теплом.

Женщину уже лишили родительских прав и будут судить по статье "Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству". Двухлетнему мальчику уже ищут приемных родителей.