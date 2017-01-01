Мать, бросившая ребенка на морозе, отказывается отдавать его приемным родителям

Женщина, бросившая своего сына в неотапливаемом доме, не хочет отдавать ребенка приёмным родителям. Несмотря на то что и её, и отца ребёнка уже лишили родительских прав, они намерены "всё равно вернуть сына". Об этом сообщает Life.
Life выяснил, что родители мальчика злоупотребляют спиртным и забывают следить за ребенком. На попытку репортера поговорить с мамой мальчика женщина отреагировала крайне грубо, и не только не стала отвечать, почему бросила собственного сына в холодном доме, но и напала на корреспондента. Отец брошенного мальчика лишь подтвердил, что они будут возвращать сына.
Напомним, что в январе в Локтевском районе мать оставила двухлетнего мальчика в неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды и ушла на несколько дней из дома. Малыш мог бы замерзнуть, если бы не собака, которая отогревала ребенка своим теплом.
Женщину уже лишили родительских прав и будут судить по статье "Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству". Двухлетнему мальчику уже ищут приемных родителей.
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