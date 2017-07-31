Математики подсчитали, что в августе мир начнет жить в долг

То есть, они определяют точку, после которой человечество начинает расходовать невозобновляемые ресурсы. В качестве наглядного отрезка был выбран промежуток, равный календарному году.

В 2017 году день, когда закончатся возобновляемые ресурсы, придется на 2 августа. Это на шесть дней раньше, чем в 2016 году. Негативная тенденция наблюдается с 1987-го, тогда "точка невозврата" приходилась на 19 декабря. Чем грозит подобная тенденция?

Иван Блоков,

кандидат технических наук, директор по программам Greenpeace России:

Человечество потребляет намного больше, чем возобновляет на нашей планете. Самое главное — это, безусловно, изменение климата. Однако параллельно с этим существуют и другие ресурсы, которых становится все меньше. К примеру, такая вещь как биоразнообразие, которое, в первую очередь, находится в малонарушенных лесах. То же самое можно говорить про остальные медленно возобновляемые ресурсы. Бесспорно, выход есть. Более того, выход достаточно понятен: человечество должно переходить на альтернативные источники энергии. В первую очередь, нужно прекратить использовать ископаемое топливо, потому что именно благодаря ему изменяется климат на Земле. И тут мы натыкаемся на проблему, которая не связана ни с технологиями, ни с финансами. Это своего рода эгоизм разных стран мира, потому что каждая страна, и наша с вами тоже, говорит: мы подождем, потому что переход на альтернативные источники стоит денег. Если мы возьмем Германию, то она не просто остановила рост выбросов, а немножко сокращает их. Если мы возьмем отдельно Калифорнию как штат США, они при продолжающемся развитии сокращают выбросы.

Ученые подсчитали: на сегодняшний день, чтобы полностью удовлетворить запросы человечества, понадобятся ресурсы одной и семи десятых планеты Земля. К 2020-му необходимо будет две планеты, а к 1950 году — целых три.

Виктор Данилов-Данильян,

директор Института водных проблем РАН:

Это чистая пыль в глаза — там каждую фразу можно прокомментировать как антинаучную по своей сути. Но вы понимаете, бороться с этим тоже не хочу, потому что цель этой борьбы праведная. Главное все-таки не истощение ресурсов, а разрушение окружающей среды, подрыв ее способности к воспроизводству условий, необходимых для жизни всего живого на Земле и, в том числе, человека. Этот момент перехода от нормального воспроизводства биосферы и всех ее жизненных процессов к деградации наступил больше ста лет назад. Точка невозврата для биосферы момент, когда кризис перерастет в катастрофу, но у нас даже подходов никаких нет для того, чтобы более или менее внятно и убедительно отвечать на этот вопрос. Разные смелые люди, идеологи и экологи пытались на него отвечать. Чаще всего встречающаяся дата — это 200 лет.

Помимо использования альтернативных, более экологичных источников энергии, есть и более радикальные идеи. В частности, известный ученый Стивен Хокинг предлагает все силы бросить на то, чтобы найти для землян другую планету, пригодную для жизни, пишет bfm.ru.