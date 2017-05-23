Матвиенко предложила ввести запрет на участие школьников в протестных акциях

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно несанкционированных.
Она выступает за законодательный запрет на вовлечение подростков в подобного рода мероприятия, заявила спикер в интервью газете "Известия".
Матвиенко подчеркнула, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей, что "стало повседневной практикой". "Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм", — сказала спикер Совета Федерации.
Матвиенко добавила, что считает правильным законодательно пресекать подобную практику и не исключила обсуждений по этому вопросу в Совете Федерации.
"Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции", — заявила она, пишет РБК.
Ранее с предложением установить возрастные ограничения для участников массовых публичных акций к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко уже обратилось общественное движение "За безопасность" из Санкт-Петербурга.
Также Валентина Матвиенко выступила с инициативой по созданию по всей стране специальных площадок для проведения митингов
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