Матвиенко предложила ввести запрет на участие школьников в протестных акциях

Она выступает за законодательный запрет на вовлечение подростков в подобного рода мероприятия, заявила спикер в интервью газете "Известия".

Матвиенко подчеркнула, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей, что "стало повседневной практикой". "Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм", — сказала спикер Совета Федерации.

Матвиенко добавила, что считает правильным законодательно пресекать подобную практику и не исключила обсуждений по этому вопросу в Совете Федерации.

"Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции", — заявила она, пишет РБК.

Ранее с предложением установить возрастные ограничения для участников массовых публичных акций к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко уже обратилось общественное движение "За безопасность" из Санкт-Петербурга.

Также Валентина Матвиенко выступила с инициативой по созданию по всей стране специальных площадок для проведения митингов