Матвиенко предупредила о попытках расшатать ситуацию в стране

"Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы государства", — цитирует агентство заявление Матвиенко на открытии первого пленарного заседания осенней сессии верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, подобным попыткам необходимо активно противостоять, причем от Совета Федерации тоже требуются определенные действия в связи с ужесточающейся обстановкой.

"Я прошу членов палаты уделить особое внимание данному вопросу. А Временную комиссию по защите государственного суверенитета — тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются", — напомнила сенаторам Матвиенко.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта.

Ранее сообщалось, что ровно за полгода до предполагаемого дня голосования в региональные администрации были разосланы так называемые технологические карты с таймингом кампании, списком необходимых действий и пунктов, к которым требуется особое внимание. При этом известно, что сами власти регионов в организации предвыборного процесса участвовать не будут, разве что в наиболее крупных городах возможно привлечение функционеров к работе штабов, пишет polit.ru.