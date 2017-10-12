Матвиенко прокомментировала сообщения о назначении ее на пост премьера

Издание сообщило Матвиенко, что ее "называют в числе тех, кто может возглавить кабинет министров".

"Вы примете это предложение, в случае если оно вам поступит?" — спросил журналист.

На что глава Совфеда заявила: "Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет. Я занимаю очень ответственный пост, работаю с огромным интересом. У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено", пишет polit.ru.

Новый премьер понадобится после президентских выборов 2018 года, когда согласно Конституции избранный президент РФ должен выдвинуть на утверждение Госдумы кандидата на пост премьера и утвердить новый кабинет министров.

Ранее агентство Bloomberg назвало возможных приемников Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России.

По информации источника агентства, сейчас идет скрытая борьба за назначение нового главы правительства. При этом отмечается, что выбор нового премьера по традиции можно будет трактовать и как сигнал о выборе преемника Путина, заходящего на последний срок.

Дмитрия Медведева могут заменить по формальным основаниям: по закону, действующее правительство слагает свои полномочия перед избранным президентом, который согласовывает кандидатуру нового премьера с парламентом и поручает ему сформировать новый кабинет.