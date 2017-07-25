Матвиенко заявила, что не нужно отменять муниципальный фильтр

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока нет необходимости отменять муниципальный фильтр на выборах глав регионов, сообщает ТАСС.
По ее словам, необходимо изучать, как закон применяется, и выяснить, что конкретно в нем не работает. Возможно, после этого и можно будет обсуждать эту тему, считает спикер Матвиенко.
"Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно. Мы прошли путь становления избирательной системы, она более демократическая, чем в некоторых других странах. Я не вижу необходимости новых изменений. Фильтр принят, чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей", — сказала Матвиенко.
Муниципальный фильтр — это процедура, по которой кандидатам в губернаторы необходимо для регистрации собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов в определенных территориях. Преодолеть его достаточно сложно, особенно кандидатам, которые считаются независимыми. Идея муниципального фильтра была разработана прошлыми кураторами внутренней политики во главе с Вячеславом Володиным.
На прошлой неделе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что нужно провести ревизию закона о муниципальном фильтре на выборах губернаторов в том случае, если он мешает пускать на выборы кандидатов, пишет znak.com.
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