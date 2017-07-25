Матвиенко заявила, что не нужно отменять муниципальный фильтр

По ее словам, необходимо изучать, как закон применяется, и выяснить, что конкретно в нем не работает. Возможно, после этого и можно будет обсуждать эту тему, считает спикер Матвиенко.

"Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно. Мы прошли путь становления избирательной системы, она более демократическая, чем в некоторых других странах. Я не вижу необходимости новых изменений. Фильтр принят, чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей", — сказала Матвиенко.

Муниципальный фильтр — это процедура, по которой кандидатам в губернаторы необходимо для регистрации собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов в определенных территориях. Преодолеть его достаточно сложно, особенно кандидатам, которые считаются независимыми. Идея муниципального фильтра была разработана прошлыми кураторами внутренней политики во главе с Вячеславом Володиным.

На прошлой неделе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что нужно провести ревизию закона о муниципальном фильтре на выборах губернаторов в том случае, если он мешает пускать на выборы кандидатов, пишет znak.com.