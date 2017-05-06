6 мая станет самым теплым днем "длинных" выходных на Алтае

Дождь с грозой в этот день обещают только в западных и северных районах региона. Будет сильный южный ветер 15-20 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. В Барнауле 6 мая во второй половине дня дождь, возможна гроза. Температура +25...+27 градусов. Ветер южный, 18-23 м/с.

В воскресенье 7 мая погода ухудшится. Ночью на большей части территории Алтайского края пойдет дождь, местами гроза. Ночная температура +7...+12, в западных районах +2...+7. Днем в отдельных районах дождь, гроза. Воздух прогреется до +12...+17. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с местами порывы до 22-27 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. В Барнауле в воскресенье ночью дождь, возможна гроза, температура +7...+9 . Днем преимущественно без осадков, +12...+14. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днём 7-12 м/с.

8 мая ночью в восточных районах местами будут дожди, температура +2...+7 градусов. Днем без осадков, +17...+22. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днём 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. В Барнауле в понедельник ночью и днем преимущественно без осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +18...+20. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днём 13-18 м/с.

9 мая в Барнауле по предварительным данным Gismeteo, воздух прогреется до +16 градусов. Дождь возможен ночью. Днем — переменная облачность.

Синоптики объясняют такую изменчивую погоду тем, что в конце текущей недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием южного циклона. Смещаясь из районов Казахстана через юг Западной Сибири на восток, он принесёт мощную волну тепла, с которой температура воздуха вновь достигнет летних значений. Но помимо кратковременной волны тепла, южный циклон принесёт и штормовую погоду. С прохождением атмосферных фронтов, днём 6 мая и ночью 7 мая ожидается усиление ветра.

Смещение атмосферных фронтов, также будет сопровождаться осадками в виде дождя, местами с грозами, не исключено выпадение града. В период с 7 по 9 мая с быстрым чередованием барических образований ожидается неустойчивая временами с осадками в виде дождя, в дневные часы ветреная и относительно прохладная погода.