9 мая в Барнауле не продают алкоголь

Как сообщает официальный сайт мэрии, руководителям предприятий рекомендовали 9 мая не продавать алкогольную продукцию и пиво с 9.00 до 21.00. Это необходимо для "обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий".