МЧС готовится к жуткой непогоде в Алтайском крае

В понедельник 7 августа синоптик ожидают местами сильные ливневые дожди, грозы и град, сопровождающиеся ветром до 25 м/с, напомнила пресс-служба МЧС. В связи с этим ее подразделения находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.