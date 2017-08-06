МЧС готовится к жуткой непогоде в Алтайском крае

Подразделения МЧС России в связи с ожидающейся непогодой 7 августа находятся в режиме повышенной готовности. Сотрудники службы напоминают: соблюдайте правил безопасного поведения в период непогоды.
В понедельник 7 августа синоптик ожидают местами сильные ливневые дожди, грозы и град, сопровождающиеся ветром до 25 м/с, напомнила пресс-служба МЧС. В связи с этим ее подразделения находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.
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