МЧС: к Новому году в Алтайском крае потеплеет, но будет ветрено

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз погоды до конца года. Согласно данным ведомства, в конце этой недели ожидается похолодание до -34...-39, а в конце следующей, как раз под Новый год, придёт потепление. Однако его может омрачить порывистый ветер (до 25 м/с).
В течение периода средняя температура воздуха ожидается в пределах -13...-18. Преобладающая ночная температура воздуха составит -15...-20, дневная -10...-15. Осадки ожидаются в течение всего периода.
Наиболее неблагоприятные погодные условия могут сложиться в конце периода: порывы ветра до 25 м/с, осадки, гололедные явления. Возможно ограничение транспортного сообщения.
Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на автотрассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул — Рубцовск), "Алтай — Кузбасс", а также на местных автодорогах Первомайского, Топчихинского, Павловского, Целинного, Красногорского районов.
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