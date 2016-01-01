МЧС: к Новому году в Алтайском крае потеплеет, но будет ветрено

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз погоды до конца года. Согласно данным ведомства, в конце этой недели ожидается похолодание до -34...-39, а в конце следующей, как раз под Новый год, придёт потепление. Однако его может омрачить порывистый ветер (до 25 м/с).

В течение периода средняя температура воздуха ожидается в пределах -13...-18. Преобладающая ночная температура воздуха составит -15...-20, дневная -10...-15. Осадки ожидаются в течение всего периода. Наиболее неблагоприятные погодные условия могут сложиться в конце периода: порывы ветра до 25 м/с, осадки, гололедные явления. Возможно ограничение транспортного сообщения. Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на автотрассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул — Рубцовск), "Алтай — Кузбасс", а также на местных автодорогах Первомайского, Топчихинского, Павловского, Целинного, Красногорского районов. Смотрите также