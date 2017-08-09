МЧС: китайское землетрясение "прокатилось" по всей Сибири

По данным Центра сейсмологического мониторинга (Красноярск), неощутимые толчки в 1-2 балла были зарегистрированы в отдельных районах республик Алтай, Тыва, Хакасия, в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях.
Особо чувствительные люди в городских высотных домах почувствовали колебания, говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС России.
9 августа утром в Китае произошло землетрясение интенсивностью сотрясения в эпицентре 8-9 баллов.
Его отголоски дошли до сибирских регионов. На телефоны экстренных служб звонили горожане с сообщениями о незначительной ощущаемости подземных толчков. Последствий сейсмособытие не имело.
Сейсмологи это землетрясение назвали "волновым".
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