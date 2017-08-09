МЧС: китайское землетрясение "прокатилось" по всей Сибири

Особо чувствительные люди в городских высотных домах почувствовали колебания, говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС России.

9 августа утром в Китае произошло землетрясение интенсивностью сотрясения в эпицентре 8-9 баллов.

Его отголоски дошли до сибирских регионов. На телефоны экстренных служб звонили горожане с сообщениями о незначительной ощущаемости подземных толчков. Последствий сейсмособытие не имело.

Сейсмологи это землетрясение назвали "волновым".