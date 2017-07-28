МЧС: в субботу на Алтай обрушатся мощный шторм и ливни

Кроме ветра, по данным синоптиков, в регионе будут идти грозовые дожди. Местами ливни будут сильными и очень сильными, возможно выпадение града.

По данным спасателей, при таком ветре возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также уничтожение сельскохозяйственных посевов градом.

Правила безопасного поведения при грозе, граде и сильном ветре

1 Что делать при граде? При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон. Если стихия застала вас на улице, выберите какое-либо укрытие, но не деревья, так как велик риск попадания в них молнии. Если вы за рулем — припаркуйтесь на обочине и держитесь дальше от окон автомобиля.

2 Как вести себя при сильном ветре? При сильном ветре лучше переждать непогоду в здании. На улице старайтесь обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, постоянно смотрите по сторонам. Нельзя укрываться под деревьями. Припаркуйте свой автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставьте вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.