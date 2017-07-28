МЧС: в субботу на Алтай обрушатся мощный шторм и ливни

29 июля жителей края ожидает шквалистый ветер с порывами до 20-25 м/с.Краевое управление МЧС объявило штормпрогноз.
Кроме ветра, по данным синоптиков, в регионе будут идти грозовые дожди. Местами ливни будут сильными и очень сильными, возможно выпадение града.
По данным спасателей, при таком ветре возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также уничтожение сельскохозяйственных посевов градом.
Правила безопасного поведения при грозе, граде и сильном ветре
При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон. Если стихия застала вас на улице, выберите какое-либо укрытие, но не деревья, так как велик риск попадания в них молнии. Если вы за рулем — припаркуйтесь на обочине и держитесь дальше от окон автомобиля.
При сильном ветре лучше переждать непогоду в здании. На улице старайтесь обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, постоянно смотрите по сторонам. Нельзя укрываться под деревьями. Припаркуйте свой автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставьте вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.
При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. Находясь дома, обязательно отключите все электроприборы, выдерните антенны.
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