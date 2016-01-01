МЧС опубликовало видео с места пожара на радиозаводе

23 декабря с семи утра барнаульские пожарные борются с пожаром в здании радиозавода. Потушить возгорание пока не удалось. Работа идёт по повышенному рангу сложности.
На месте происшествия работают 74 человека и 24 единицы техники, из них от МЧС 59 человек, 20 единиц техники. Погибших, травмированных людей на месте происшествия нет. Одного человека эвакуировали.
По сообщению МЧС, этой постройке уже 73 года, внутри нее очень много горючих материалов, в здании сложная планировка. Все это мешает бороться с огнем, который распространяется по вентиляционным каналам.
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