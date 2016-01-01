МЧС по Алтайскому краю привели в повышенную "боевую" готовность

Это ежегодная мера связана с проведением новогодних елок и продолжительными каникулами. В повышенной готовности силы МЧС России будут работать с 25 декабря до 16 января 2017 года.

Под особый контроль надзорных служб МЧС России и органов местного самоуправления попадут объекты проведения новогодних праздников и места с массовым пребыванием людей.