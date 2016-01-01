МЧС по Алтайскому краю привели в повышенную "боевую" готовность

Все подразделения МЧС России на территории Сибири, в том числе и в Алтайском крае, переведены в режим повышенной готовности, сообщает сайт ведомства.
Это ежегодная мера связана с проведением новогодних елок и продолжительными каникулами. В повышенной готовности силы МЧС России будут работать с 25 декабря до 16 января 2017 года.
Под особый контроль надзорных служб МЧС России и органов местного самоуправления попадут объекты проведения новогодних праздников и места с массовым пребыванием людей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.