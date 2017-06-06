МЧС предложило штрафовать синоптиков за неверные прогнозы

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды, пишет РИА Новости. В интервью RT заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков раскритиковал это предложение. По его словам, такая идея не является новой, потому что в организации уже существует практика лишения премий за "неоправдавшийся" прогноз.
В Росгидромете предложение МЧС раскритиковали. Как заявил заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, если бы сотрудники получали по сто тысяч в месяц, то тогда это было бы оправданно. Однако их зарплаты в несколько раз меньше.
Ранее Совет Федерации пообещал разобраться, почему система оповещения о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом. По этой причине 29 мая москвичей не предупредили о шквале.
Идея штрафовать синоптиков за неточные прогнозы выдвигается не первый раз. В марте соответствующий законопроект предлагал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. По документу, если неточность в прогнозе не превысит 5 °C, синоптики должны заплатить до трех тысяч рублей, юридические лица — до 10 тыс. ублей. Если ошибка будет больше 11 °C, штраф должностных лиц достигнет 10 тысяч, а юридических — 20 тысяч, напоминает РИА Новости.
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