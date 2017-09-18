МЧС предупредило об ухудшении погоды в Алтайском крае

МЧС по Алтайскому краю предупредило об ухудшении погоды в регионе в ближайшие сутки. По данным ведомства, в крае ожидаются сильные дожди и грозы.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Алтайском крае ожидается переменная облачность, на большей части территории дожди, ночью в восточных и предгорных районах местами сильные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный, ночью 4-9 м/с с усилением до 11-16 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха: ночью +6 … +11 С, днём +14 … +19 С.
В Барнауле: переменная облачность, в начале ночи и во второй половине дня дождь. Ветер западный, ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью +7 … +9 С, днём +15 … +17С.
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