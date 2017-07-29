МЧС: в Алтайском крае сохранится штормовая погода

Управление МЧС по Алтайскому краю распространило предупреждение о том, что в воскресенье, 30 июля, возможны неблагоприятные метеоявления.
Синоптики прогнозируют на 30 июля в отдельных районах Алтайского края дождь, грозу, при грозах ночью по востоку, днем по западу края сильный ливневый дождь, град. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с с усилением до 12-17 м/с, днём 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в непогоду. Все подразделения находятся в повышенной готовности.
Накануне сильнейшая буря повалила деревья и сорвала крыши домов в Советском районе Алтайского края.
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