МЧС: в Алтайском крае сохранится штормовая погода

Синоптики прогнозируют на 30 июля в отдельных районах Алтайского края дождь, грозу, при грозах ночью по востоку, днем по западу края сильный ливневый дождь, град. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с с усилением до 12-17 м/с, днём 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в непогоду. Все подразделения находятся в повышенной готовности.

Накануне сильнейшая буря повалила деревья и сорвала крыши домов в Советском районе Алтайского края.