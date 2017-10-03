"Газпром" потратит 7,7 млн рублей на свою рекламную кампанию

Компания "Газпром" планирует потратить 7,7 млн рублей за разработку рекламной кампании к юбилею. На заявку, опубликованную на портале госзакупок, обратила внимание радиостанция "Говорит Москва".
Исполнителю нужно создать макет для билбордов, печатных СМИ и соцсетей, а также снять ролик для телевидения, рекламных показов в кинотеатрах и на городских экранах. Видео должно сформировать у аудитории положительное отношение к компании.
В следующем году "Газпрому" исполнится 25 лет. Ранее стало известно, что компания потратит свыше 15 млн рублей на подготовку и проведение праздника, пишет znak.com.
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