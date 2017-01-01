Медики считают, что професиональные футболисты страдают слабоумием

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Сегодня, 19:51.
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Занятия профессиональным футболом приводят к образованию болезни Альцгеймера, сообщили ученые из университетского колледжа Лондона и Национального госпиталя Великобритании.

Россия приняла эстафету проведения чемпионата мира по футболу-2018.
Россия приняла эстафету проведения чемпионата мира по футболу-2018. Фото: kremlin.ru.

В течение 10 лет они проводили совместное исследование. Медики препарировали мозг умерших футболистов, что позволило обнаружить признаки травматической энцефалопатии. Это и есть ранняя стадия болезни Альцгеймера, при которой мозг человека постепенно деградирует.

По мнению исследователей, причина недуга у футболистов — в частых повреждениях головы. То есть многократное попадание мячом в голову негативно отражается на человеческом мозге, передает Vlad Time.

Примечательно, что представители Общества Альцгеймера не согласны с такими выводами. Они уверены, что любые спортивные упражнения помогают снизить риск развития слабоумия. Исходя из этого, Общество Альцгеймеров решило провести свое независимое исследование, пишет "Росбалт".

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