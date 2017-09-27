Мединский заявил, что в российском Минкульте цензуры нет

Никаких предварительных кинопросмотров и цензуры в Министерстве культуры нет, потому что это не предусмотрено конституцией, заявил глава ведомства, Владимир Мединский, сообщает РИА "Новости".
"Насколько я знаю, по конституции цензура запрещена. По-моему, с утра конституцию не меняли и ничего не изменилось… У нас нет цензуры, нет никаких предпросмотров. Для этого даже нет возможностей", - сказал Мединский в интервью телеканалу "Дождь".
Министр сказал, что всегда найдутся недовльные и привел в пример новую петицию за его отставку, появившуюся в интернете: "Она не первая, но самая необычная - со стороны ультраконсервативных деятелей, потому что министр продал не знаю, что, какие-то ценности, способствуя показу в прокате фильма "Матильда".
Скандал вокруг фильм "Матильда" Алексея Учителя о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, начался после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.
Православные активисты пригрозили России новой революцией, если "порочащий икону" фильм выйдет в прокат, а несколько кинотеатров оказались показывать "Матильду". В Барнауле от проката отказываться не намерены.
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