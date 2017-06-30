Медведев назвал продление санкций Евросоюза победой над здравым смыслом

28 июня Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года.

"К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту не конструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет вверх над экономикой, ну и вообще, по большому счету, над здравым смыслом", - сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, сто страна будет реагировать адекватно, и правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год - до 31 декабря 2018 года.

"Режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив, но мы вынуждены пойти на этот шаг, - подчеркнул премьер. - И для того, чтобы защитить свои национальные интересы, и для того, чтобы поддержать очень важный сектор нашей экономики. Поскольку, вводя ответные меры, мы поддерживаем российский аграрный сектор".

Справка

Санкции против РФ были приняты 31 июля 2014 года в связи с ситуацией на Украине, позднее они неоднократно продлевались. Последний раз члены ЕС продлили ограничения на шесть месяцев, обосновав решение тем, что Россией до сих пор не были выполнены все условия Минских соглашений.