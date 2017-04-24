Медведев отказался получать 60 рублей от томского пенсионера

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Вчера, 20:22.
Жизнь

Томский пенсионер, отправивший премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии в размере 60 рублей, получил извещение о возврате перевода, сообщает ТВ2.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

"Сегодня мне пришло извещение о возврате денежного перевода, который я отправил Дмитрию Медведеву, — рассказал пенсионер. — Причина — отказ получателя от принятия данного перевода... Самое смешное, что мне придется опять заплатить 133 рубля за возврат. Забирать перевод я не буду, у меня денег нет".

Пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр Томской области возмутился прибавкой к выплате от государства, составившей 60 рублей (повышение страховой части). Он переслал деньги в Москву на имя председателя правительства РФ.

"В сообщении написал — Село — столице — похмелиться", сказано в письме. За перевод 60 рублей пришлось заплатить 133 рубля, уточнил автор, пишет Тайга.инфо.

Виктор Смирнягин призвал всех пенсионеров отправить надбавки премьер-министру: "Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая".

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