Медведев поддержал закон об оплате "коммуналки" в обход управляющих компаний

Законопроект о введении прямых договоров между потребителями и ресурсоснабжающими организациями в ближайшее время поступит на рассмотрение в правительство. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Сейчас управляющие компании нередко используют собранные с жильцов средства нецелевым образом. Новый закон должен решить эту проблему. Идею уже поддержал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, пишут "Известия".
Дмитрий Козак,
вице-премьер РФ:
Законопроект предусматривает возможность прямого перечисления средств, чтобы управляющие компании не могли распоряжаться ими, не могли прикасаться к этим деньгам. Есть факты, когда управляющая компания, имея задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью.
Если законопроект примут, в Жилищный кодекс внесут поправки. Собственники квартир смогут заключать договоры ресурсоснабжения не с управляющей организацией, а непосредственно с поставщиками коммунальных ресурсов. Платежи жильцов будут зачисляться на счета поставщиков напрямую, минуя управляющую компанию.
Дмитрий Медведев,
премьер-министр РФ:
Закон этот нужно продвигать. Управляющие компании, видимо, забывают, что они оперируют деньгами граждан. Это же не их деньги. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?
Факт
Задолженность предприятий ЖКХ нарастает с начала года выросла на 10%, общий долг превышает 250 млрд рублей. При этом уровень собираемости платежей ЖКХ с населения превышает 95%.
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