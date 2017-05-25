Медведев подписался на страницу Усманова "ВКонтакте"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписался на страницу предпринимателя Алишера Усманова в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее премьер был подписан только на два персональных аккаунта — основателя "ВКонтакте" Павла Дурова и патриарха Кирилла.
Медведев подписался на страницу Усманова после того, как миллиардер опубликовал две видеозаписи в ответ на обвинения Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального в причастности к схемам с "тайной империей" российского премьера, пишет polit.ru.
В видеозаписях Усманов обвинил Навального во лжи и потребовал извинений, а фразу предпринимателя "Тьфу на вас" стали активно цитировать в интернете и СМИ.
Смотрите также
- "Леш, извинись": миллиардер Усманов записал обращение к Навальному и назвал его уголовником
- Миллиардер Усманов записал обращение к Навальному на яхте за 600 млн долларов
- Спикер МИД Захарова восторгается обращением Усманова к Навальному
- "Тьфу на тебя еще раз". Усманов записал новое обращение к Навальному
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.