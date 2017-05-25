Медведев подписался на страницу Усманова "ВКонтакте"

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Жизнь

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписался на страницу предпринимателя Алишера Усманова в социальной сети "ВКонтакте".

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru.

Ранее премьер был подписан только на два персональных аккаунта — основателя "ВКонтакте" Павла Дурова и патриарха Кирилла.

Медведев подписался на страницу Усманова после того, как миллиардер опубликовал две видеозаписи в ответ на обвинения Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального в причастности к схемам с "тайной империей" российского премьера, пишет polit.ru.

В видеозаписях Усманов обвинил Навального во лжи и потребовал извинений, а фразу предпринимателя "Тьфу на вас" стали активно цитировать в интернете и СМИ.

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