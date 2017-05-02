Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

"Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство Российской Федерации", — говорится в поручении.

Проект должен быть разработан до 20 мая.

Также Медведев поручил дополнительно проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам. Поручение также размещено на сайте кабмина, оно дано по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом, — говорится в перечне поручений. - О результатах доложить в правительство Российской Федерации", — сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

4 апреля правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

В середине марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала она.

В январе глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года.