Медведев предложил заменить футболистов российской сборной роботами

"Может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить?" — предложил премьер.

Медведев одобрил также задумку ученика седьмого класса, разработавшего робота с именем Ева, который запрограммирован как учитель математики. По словам создателя машины, в перспективе Ева сможет следить за учащимися на контрольных работах по профильному предмету. "Хорошая идея", — оценил премьер, пишет bfm.ru.