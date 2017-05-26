Медведев предложил заменить футболистов российской сборной роботами

Премьер-министру Дмитрию Медведеву в казанском IT-лицее показали роботов, которые способны танцевать, выращивать растения, контролировать учеников и играть в футбол. Продемонстрированные машины самостоятельно гоняли мяч и забивали голы, сообщает "Интерфакс".
"Может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить?" — предложил премьер.
Медведев одобрил также задумку ученика седьмого класса, разработавшего робота с именем Ева, который запрограммирован как учитель математики. По словам создателя машины, в перспективе Ева сможет следить за учащимися на контрольных работах по профильному предмету. "Хорошая идея", — оценил премьер, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.