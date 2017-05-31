Медведев распорядился пересадить руководителей госкомпаний на российские лайнеры

Еще в апреле Медведев утвердил директиву, согласно которой представители государства в Советах директоров госкомпаний должны голосовать "за" только при закупке (с 2017 года) или аренде (с 2019 года) российской авиатехники, в том числе с салонами повышенной комфортности.

Газета уточняет, что эта мера должна "скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний".

Пока данных о том, что какая-то из госкомпаний согласилась пересадить своих руководителей в SSJ 100, нет, и эксперты сомневаются в успехе усилий правительства по директивному насаждению российской авиатехники в госкомпаниях, отмечает издание, пишет polit.ru.