Медведев распорядился создать в Баренцевом море четыре искусственных острова

На этих участках по проекту "Новатека" будут строить Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа и газового конденсата, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Объем капитальных вложений составит более 25 млрд рублей, пишет Газета.Ru.

Острова будут создаваться за счет средств компании "Кольская верфь" (дочернее предприятие ОАО "Новатэк"), сообщает Lenta.ru.

"Строительство центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион (Мурманская область) дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства", — говорится в распоряжении правительства.

Строительство будет вестись в селе Белокаменка Мурманской области в рамках проекта "Арктик СПГ-2" по освоению месторождений Гыдана. Строительство верфи может начаться до конца года, а первые плавучие СПГ-заводы будут заложены в 2018 году. Возведение объекта планируется завершить к 2020 году.