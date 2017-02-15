Медведев рассказал о "необыкновенной" легкости создания и принятия законов в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил против упрощенной процедуры изменения законов. По мнению главы правительства, все должно быть более консервативнее, а кодексы следует менять в самую последнюю очередь, и в вопросе принятия законов стоит обратиться к практике ряда крупных стран. С таким заявлением Дмитрий Медведев выступил на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
"Я не могу вас поддержать в том, что у нас много всякого рода непродуманных изменений. Это не только беда правительства и членов Совета Федерации или там депутатов Государственной думы. У нас легкость просто необыкновенная при создании законопроектов", — заявил Медведев (цитата по ТАСС).
Медведева беспокоит, что по любому желанию министров или депутатов быстро пишутся законы об изменении самых существенных основ законодательства страны. "Я думаю, что мы можем попробовать поставить это под контроль. Конечно, жизнь многообразна, она иногда требует и быстрого отклика, но все-таки порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем он у нас есть", — заявил Медведев (цитата по РИА Новости).
Медведев также призвал сенаторов принять участие в изменении процессов законотворчества, чтобы сделать российское законодательство более стабильным.
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