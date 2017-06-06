Медведев собрался на книжную ярмарку

На своей странице в Facebook Дмитрий Медведев написал о фестивале: "В нашу жизнь уверенно вошли электронные тексты и аудиоиздания, но и традиционная книга остается важным элементом культуры. Эта книжная ярмарка — уникальная площадка для общения авторов и читателей, возможность приобрести новинки российских издательств. Приходите на Красную площадь!"

Книжный фестиваль на Красной площади ежегодно проводится с 2015 года. В фестивале участвуют более 400 издательств. Организаторами выступают Роспечать совместно с Российским книжным союзом при поддержке правительства Москвы и Минкультуры РФ, отмечает ТАСС.

Премьер-министр Медведев посещает книжную ярмарку в центре Москвы второй год подряд, пишет bfm.ru.