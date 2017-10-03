Медведев утвердил правила пользования кадилом и травой в церкви

В правительстве утвердили документ, регламентирующий противопожарные требования к объектам религиозного назначения, пишет Газета.ru. Его подписал Дмитрий Медведев.
Документ вводит регламент относительно правил использования кадила и размещения травы в молельном зале церкви.
В частности говорится о том, что разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.
В праздник Святой Троицы размещение травы по площади молельного зала также допускается "не более чем на одни сутки с дальнейшей заменой".
Также, согласно правилам, в алтаре должен быть огнетушитель, а запас горючих жидкостей в молельных залах ограничивается 20 литрами.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.