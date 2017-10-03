Медведев утвердил правила пользования кадилом и травой в церкви

Документ вводит регламент относительно правил использования кадила и размещения травы в молельном зале церкви.

В частности говорится о том, что разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

В праздник Святой Троицы размещение травы по площади молельного зала также допускается "не более чем на одни сутки с дальнейшей заменой".

Также, согласно правилам, в алтаре должен быть огнетушитель, а запас горючих жидкостей в молельных залах ограничивается 20 литрами.