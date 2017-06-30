Медведев заявил, что дефицит бюджета в 2018 году сократится до 1,5 трлн рублей

В 2018 году в России дефицит бюджета составит 1,5 трлн рублей или 1,6% ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Медведев обозначил, что на 2018 год запланированы доходы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы — 16,2 трлн рублей и дефицит порядка 1,5 трлн рублей. Премьер отметил, что в 2016 году дефицит составил 3 трлн рублей, пишет "Интерфакс".
Премьер полагает, что Минфин должен продолжить над снижением дефицита бюджета. Также, по его мнению, необходимо запланировать дополнительные резервы на случай возможного их задействования: в сбалансированном бюджете должно быть предусмотрено обеспечение социальных расходов, отметил Медведев.
"Сбалансированный бюджет — это бюджет, который при любой экономической конъюнктуре позволяет выполнять обязательства перед людьми, вовремя платить зарплату, пенсии, пособия, стипендии", — отметил премьер, пишут Известия.
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