Медведев заявил, что дефицит бюджета в 2018 году сократится до 1,5 трлн рублей

Медведев обозначил, что на 2018 год запланированы доходы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы — 16,2 трлн рублей и дефицит порядка 1,5 трлн рублей. Премьер отметил, что в 2016 году дефицит составил 3 трлн рублей, пишет "Интерфакс".

Премьер полагает, что Минфин должен продолжить над снижением дефицита бюджета. Также, по его мнению, необходимо запланировать дополнительные резервы на случай возможного их задействования: в сбалансированном бюджете должно быть предусмотрено обеспечение социальных расходов, отметил Медведев.

"Сбалансированный бюджет — это бюджет, который при любой экономической конъюнктуре позволяет выполнять обязательства перед людьми, вовремя платить зарплату, пенсии, пособия, стипендии", — отметил премьер, пишут Известия.