Медведев заявил, что российская экономика "перешла к росту"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по макропрогнозу и основным направлениям налоговой и таможенно-тарифной политики России в 2018-2020 годах заявил, что российская экономика перешла к росту, сообщает РИА Новости.
"Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту. Восстанавливается объем инвестиций в основной капитал, растет грузооборот, растет экспорт", — пояснил он.
Также премьер заявил, что инфляция остается на низких позициях.
Он призвал поддерживать и укреплять позитивные изменения, учитывая различные нюансы, с которыми придется иметь дело в течение трех ближайших лет. По словам Медведева, от этого будет зависеть как устойчивость бюджетной системы, так и благополучие населения.
Председатель правительства отметил, что ситуация по факторам неопределенности не стала лучше, поэтому придется ориентироваться на собственные возможности.
"У России достаточно ресурсов, но самое главное — много инициативных людей для того, чтобы создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений", — заключил он, пишет bfm.ru.
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