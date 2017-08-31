Медведев заявил, что российская экономика "перешла к росту"

"Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту. Восстанавливается объем инвестиций в основной капитал, растет грузооборот, растет экспорт", — пояснил он.

Также премьер заявил, что инфляция остается на низких позициях.

Он призвал поддерживать и укреплять позитивные изменения, учитывая различные нюансы, с которыми придется иметь дело в течение трех ближайших лет. По словам Медведева, от этого будет зависеть как устойчивость бюджетной системы, так и благополучие населения.

Председатель правительства отметил, что ситуация по факторам неопределенности не стала лучше, поэтому придется ориентироваться на собственные возможности.

"У России достаточно ресурсов, но самое главное — много инициативных людей для того, чтобы создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений", — заключил он, пишет bfm.ru.