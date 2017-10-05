Медведев заявил о рекордном урожае зерна за всю историю страны

"Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в этом году будет рекордным. По последним данным, намолочено уже более 126 миллионов тонн зерна", — сказал премьер-министр.

"Это не просто больше, чем в прошлом году. По сути, это означает, что мы можем поставить рекорд за последние 100 лет. А что было 100 лет и ранее — мы просто не знаем. Скорее всего, это рекорд вообще за всю историю. Это здорово", — добавил Медведев.