Медведев заявил о рекордном урожае зерна за всю историю страны

Урожай зерна в России в 2017 году может стать рекордным за всю историю страны — российские аграрии уже намолотили более 126 млн тонн зерновых. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017", пишет РИА Новости.
"Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в этом году будет рекордным. По последним данным, намолочено уже более 126 миллионов тонн зерна", — сказал премьер-министр.
"Это не просто больше, чем в прошлом году. По сути, это означает, что мы можем поставить рекорд за последние 100 лет. А что было 100 лет и ранее — мы просто не знаем. Скорее всего, это рекорд вообще за всю историю. Это здорово", — добавил Медведев.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.