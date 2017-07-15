"Мегафон" и "Вымпелком" решили поделить "Евросеть" пополам

Оба прошения ведомство рассмотрит в течение 30 дней. "Комментарии касательно сделки будут даны по итогам рассмотрения ходатайства", — заявили в ФАС.

Сотовые операторы около двух лет вели переговоры о разделе принадлежащей им сети салонов связи "Евросеть". 12 июля "ВымпелКом" и "МегаФон" объявили о достижении соглашения. "МегаФон" за счет 50% доли "ВымпелКома" фактически консолидирует 100% акций "Евросети", ему же достанется бренд. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получит половину салонов "Евросети" (из примерно 4 тыс. салонов ритейлера). Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают.

Ребрединг сети салонов проводить не собираются. Планируется, что ретейлер будет развиваться как самостоятельная организация на рынке электроники и портативной техники.