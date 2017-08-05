"МегаФон" разыскивает "алтайского пиромана", который регулярно поджигает базовые станции

С базовых станций крадут все, что может пригодиться и не пригодиться в хозяйстве: начиная с сигнальных огней, которые так гармонично выглядят на заборе (реальные факты) и заканчивая оптоволокном, которое в сельской жизни в таких количествах можно использовать разве что для сушки белья, натянув кабель меж деревьев.

Так в Новоалтайске молодчики вскрыли базовую станцию и вытащили оттуда батареи питания. Чуть не угробив свое авто вазовского производства, везли несколько сотен килограммов оборудования. "Старателей" довольно оперативно нашли, а украденное спасено. Но не всегда представители закона способны сделать хоть что-то.

В Новоегорьевке за последние три месяца уже трижды выводилась из строя базовая станция. Неизвестный молодчик рубит кабели и поджигает оборудование. Несмотря на улики и систематический характер "геройства", представители "внутренних органов" ничего не могут сделать. Видимо, в Новоегорьевке орудует профессиональный и очень талантливый поджигатель-рецидивист. В пору объявлять награду "за голову" алтайского пиромана?