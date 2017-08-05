"МегаФон" разыскивает "алтайского пиромана", который регулярно поджигает базовые станции

За последние три месяца в селе Новоегорьевское Алтайского края неизвестный трижды выводил из строя базовую станцию "МегаФона". Он рубит кабели и поджигает оборудование. Полиция не может его найти.
Об этом на своей личной странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь Алтайского отделения "МегаФона" Юрий Варламов. Он пошутил, что уже, кажется, пора объявлять награду "за голову" алтайского пиромана.
Юрий Варламов написал, что базовые станции "МегаФона" на Алтае постоянно страдают от стихии. Вышки топит во время "большой воды", а в этом году каждый месяц в какую-нибудь из них попадает молния. Ее удары пережигают трансформаторы и изоляторы. Аварийные бригады оперативно восстанавливают работу станций. К последствиям стихийных бедствий добавляются действия вандалов.
Юрий Варламов,
пресс-секретарь отделения "МегаФона" в Алтайском крае:
С базовых станций крадут все, что может пригодиться и не пригодиться в хозяйстве: начиная с сигнальных огней, которые так гармонично выглядят на заборе (реальные факты) и заканчивая оптоволокном, которое в сельской жизни в таких количествах можно использовать разве что для сушки белья, натянув кабель меж деревьев.
Так в Новоалтайске молодчики вскрыли базовую станцию и вытащили оттуда батареи питания. Чуть не угробив свое авто вазовского производства, везли несколько сотен килограммов оборудования. "Старателей" довольно оперативно нашли, а украденное спасено. Но не всегда представители закона способны сделать хоть что-то.
В Новоегорьевке за последние три месяца уже трижды выводилась из строя базовая станция. Неизвестный молодчик рубит кабели и поджигает оборудование. Несмотря на улики и систематический характер "геройства", представители "внутренних органов" ничего не могут сделать. Видимо, в Новоегорьевке орудует профессиональный и очень талантливый поджигатель-рецидивист. В пору объявлять награду "за голову" алтайского пиромана?
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