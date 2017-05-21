Мексиканцы требуют выдворить из страны россиянина, жестоко избитого накануне

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Мексиканцы создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали от властей штата Кинтана-Роо выдворить из их страны россиянина Алексея Макеева, которого накануне разъяренная толпа избила в Канкуне.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Макеев не понравился жителям Мексики тем, что выкладывал в сеть видео с оскорблениями мексиканцев. Эти записи россиянин сопровождал демонстрацией нацистской символики, пишет "РГ".

Толпа канкунцев окружила дом, в котором жил Макеев. Россиянин был тяжело ранен и сейчас находится в реанимации. Во время драки Макеев сам ранил одного из нападавших, этот мексиканец вскоре скончался.

Под петицией о депортации российского неонациста подписались уже несколько тысяч граждан Мексики.

Алексей Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. В своих видеообращениях нападал не только на мексиканцев, но и на российских граждан в Мексике.

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