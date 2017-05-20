Видео. Мексиканцы устроили самосуд над гражданином России, который постоянно оскорблял их

Инцидент произошел в Канкуне, где проживает гражданин России. Он записывал и публиковал в YouTube видео с оскорблениями в адрес местных жителей. Мексиканцы собрались возле его дома и едва не растерзали мужчину, пишут "Известия".
Открытие источники сообщают, что во время проживания в России Алексей Макеев стоял на учете у психиатра.
Когда жители Канкуна окружили его дом и ворвались в здание, Макеев выбрался на крышу. В потасовке россиянин ранил ножом мексиканца, после этого на него напала толпа. Он получил ранения, от расправы его спасли полицейские, в настоящее время он находится в больнице.
Завконсульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот сообщил, что угрозы жизни россиянина нет. По данным местных СМИ, раненный Макеевым мексиканец скончался в больнице.
Российские дипломаты оценивают ситуацию.
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