Видео. Мексиканцы устроили самосуд над гражданином России, который постоянно оскорблял их

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Сегодня, 19:31.
Происшествия

Инцидент произошел в Канкуне, где проживает  гражданин России.  Он записывал и публиковал в YouTube видео с оскорблениями в адрес местных жителей. Мексиканцы собрались возле его дома и едва не растерзали мужчину, пишут "Известия".

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие. Фото: pixabay.com.

Открытие источники сообщают, что во время проживания в России Алексей Макеев стоял на учете у психиатра.

Когда жители Канкуна окружили его дом и ворвались в здание, Макеев выбрался на крышу. В потасовке россиянин ранил ножом мексиканца, после этого на него напала толпа. Он получил ранения, от расправы его спасли полицейские, в настоящее время он находится в больнице.

Завконсульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот сообщил, что угрозы жизни россиянина нет. По данным местных СМИ, раненный Макеевым мексиканец скончался в больнице.

Российские дипломаты оценивают ситуацию.

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