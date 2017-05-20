Видео. Мексиканцы устроили самосуд над гражданином России, который постоянно оскорблял их

Открытие источники сообщают, что во время проживания в России Алексей Макеев стоял на учете у психиатра.

Когда жители Канкуна окружили его дом и ворвались в здание, Макеев выбрался на крышу. В потасовке россиянин ранил ножом мексиканца, после этого на него напала толпа. Он получил ранения, от расправы его спасли полицейские, в настоящее время он находится в больнице.

Завконсульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот сообщил, что угрозы жизни россиянина нет. По данным местных СМИ, раненный Макеевым мексиканец скончался в больнице.

Российские дипломаты оценивают ситуацию.