Меньше – лучше. Рефинансирование потребительских кредитов в "Банке Акцепт"

Объединить суммы по нескольким кредитам и получить более выгодную ставку.

Меньше – лучше!

"Банк Акцепт" предлагает правильное решение -от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, сроком до 5-ти лет. Заемщик может объединить несколько кредитов, получить комфортный размер платежа и выгодную ставку - от 15 % годовых.

С 15 мая 2017 г кредит выдается без залога и поручительства работникам бюджетной сферы и госучреждений, клиентам "Банка Акцепт" – участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию на счет в банке. Для увеличения суммы кредита возможно привлечение родственников в качестве созаемщиков.

Подробности по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37 либо на сайте www.akcept.ru

Подробные условия. Сумма: 50 000–300 000 руб. Ставка: 15% ( срок кредита – от 1 года до 3 лет (вкл.) – 17% годовых ( срок кредита – от 3 до 5 лет (вкл.)). Кредит на рефинансирование потребительских кредитов в других банках. Держателям зарплатных карт*; пенсионерам, получающим пенсию на счет в банке**; работникам бюджетной сферы и государственных учреждений. Возможно объединение нескольких потребительских кредитов. Залог: не требуется. Поручительство: не требуется. Тип схемы расчета: аннуитетные платежи. Способы оплаты: банкоматы, инфокиоски,безналичный платеж/перевод, кассы банка. Можно досрочно погашать кредит, как весь целиком, так и часть, в любом объеме. Наличие платы/штрафа за досрочное погашение кредита: нет. Требования к участникам кредитного процесса: гражданство РФ, постоянная регистрация в регионе присутствия Банка, трудовой стаж на последнем месте – не менее 6 месяцев, общий трудовой стаж не менее 1 года, минимальный возраст, лет: 23, максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 63. (68 лет - для Заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность), заемщик не является поручителем по кредиту с просроченной задолженностью, в отношении Заемщика не ведется процедура банкротства. Требования к рефинансируемым кредитам: рефинансированию подлежат потребительские кредиты, оформленные в другом кредитном учреждении; фактический срок действия кредита не менее 12 мес.; погашение задолженности по рефинансируемым кредитам ежемесячно; нет текущей просроченной задолженности; суммарная просроченная задолженность по рефинансируемому(ым) кредиту(ам) не более 5 дней за весь срок действия кредитного договора по каждому рефинансируемому кредиту. Дополнительные условия кредита: срок рассмотрения заявки Банком: не более 3 рабочих дней; срок действия кредитного решения: 7 календарных дней; неустойка за несвоевременное погашение кредита и процентов: 20% годовых от суммы просроченной задолженности; сумма неснижаемого остатка на счете для гашения кредита 1000 руб. Супруг(а) Заемщика обязательно выступает Созаемщиком. Общее количество Заемщиков – не более 3 человек.

*Держатель зарплатной карты – клиент, получающий на момент выдачи кредита зарплату на счет, открытый в Банке: в рамках договора с предприятием-работодателем - не менее одного поступления на счет, последнее поступление было не ранее 30 дней до обращения в Банк за кредитом; в рамках Индивидуального зарплатного проекта - не менее 3-х месяцев, последнее поступление было не ранее 30 дней до обращения в Банк за кредитом. **Пенсионер, перечисляющий пенсию на счет в Банке – клиент, который на момент обращения за кредитом получает от ПФР пенсию на счет, открытый в Банке (не менее одного поступления пенсии за последние 30 дней до обращения в Банк за кредитом) либо предоставил копию заявления на выплату пенсии на счет, открытый в Банке, с отметкой ПФР о принятии.