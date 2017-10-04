Меньше всех в Сибири: Алтайский край оказался лидером по снижению цен на продукты

За девять месяцев 2017 года прирост потребительских цен составил 1,3%, что в 3,2 ниже, чем в прошлом году — это наибольшее снижение цен на продовольственные товары в Сибири. А цены на непродовольственные товары оказались ниже в 2,6 раза, на услуги — на 2,3%, сообщает Алтайкрайстат.

По данным ведомства, цены на продовольственные товары в сентябре этого года снизились на 1,8% по отношению к декабрю 2016 года. Значительно снизились цены на плодоовощную продукцию: картофель, капусту, лук, свеклу, морковь, яблоки. Подешевели крупа гречневая, горох и фасоль, сахар, колбаса полукопченая и варено-копченая, печень говяжья, куриные окорочка и баранина.