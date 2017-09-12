Меняем долги на счетчик

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Сегодня, 09:11.
Потребитель

За время поливного сезона "Росводоканал Барнаул" принял более 7 тыс. обращений от абонентов, проживающих в частном секторе, по начислениям за водоснабжение и полив. Напомним, что при расчете по нормативу, а не счетчику размер оплаты в поливной сезон вырастает в разы.

Счетчик воды.
Счетчик воды. Фото: СС0.

Всем абонентам, которые еще не имеют прибора учета, было рекомендовано установить счетчик и платить за фактически потребленную воду.

Учитывая повышенный интерес к данной теме, "Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") объявляет акцию "Меняем долги на счетчик".

В ней могут принять участие все жители частного сектора, которые платят за воду по нормативу и имеют долг за услугу "водоснабжение на содержание земельного участка".

В течение 2 месяцев можно получить 1 счетчик бесплатно и скидку на установку! Акция продлится до 31 октября 2017 года

Что для этого нужно:

  1. Полностью погасить долг за водоснабжение и водоотведение.
  2. Предоставить подтверждающий документ.
  3. Получить счетчик бесплатно и скидку на установку.

Подробности акции по тел. 28-22-00.

Торопитесь!

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