Всем абонентам, которые еще не имеют прибора учета, было рекомендовано установить счетчик и платить за фактически потребленную воду.

Учитывая повышенный интерес к данной теме, "Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") объявляет акцию "Меняем долги на счетчик".

В ней могут принять участие все жители частного сектора, которые платят за воду по нормативу и имеют долг за услугу "водоснабжение на содержание земельного участка".

В течение 2 месяцев можно получить 1 счетчик бесплатно и скидку на установку! Акция продлится до 31 октября 2017 года

Что для этого нужно:

Полностью погасить долг за водоснабжение и водоотведение. Предоставить подтверждающий документ. Получить счетчик бесплатно и скидку на установку.

Подробности акции по тел. 28-22-00.

Торопитесь!