За время поливного сезона "Росводоканал Барнаул" принял более 7 тыс. обращений от абонентов, проживающих в частном секторе, по начислениям за водоснабжение и полив. Напомним, что при расчете по нормативу, а не счетчику размер оплаты в поливной сезон вырастает в разы.
Всем абонентам, которые еще не имеют прибора учета, было рекомендовано установить счетчик и платить за фактически потребленную воду.
Учитывая повышенный интерес к данной теме, "Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") объявляет акцию "Меняем долги на счетчик".
В ней могут принять участие все жители частного сектора, которые платят за воду по нормативу и имеют долг за услугу "водоснабжение на содержание земельного участка".
В течение 2 месяцев можно получить 1 счетчик бесплатно и скидку на установку! Акция продлится до 31 октября 2017 года
Что для этого нужно:
- Полностью погасить долг за водоснабжение и водоотведение.
- Предоставить подтверждающий документ.
- Получить счетчик бесплатно и скидку на установку.
Подробности акции по тел. 28-22-00.
Торопитесь!