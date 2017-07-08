Мэр Барнаула проинспектировал жуткий подземный переход и полюбовался на парк спорта

В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org. В субботу 8 июля мэр Барнаула проинспектировал город. Фото: barnaul.org.

Одно из мест, куда заехал Сергей Дугин, был недействующий подземный переход у остановки трамваев "Моторный завод". Как отметил глава, переход сильно запущен и является и потенциально опасным местом. Мэр поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города всесторонне изучить возможности консервации перехода с созданием на этом месте еще одного благоустроенного уголка, пишет официальный сайт города.

Также глава администрации проверил, как на проспекте Космонавтов постепенно освобождают аллею от ненужной поросли, а вдоль самого проспекта выкорчевывают пни от удаленных старых деревьев.

В сквере у ДК "Химиков" глава района Вячеслав Новиков рассказал о планах по созданию спортивного ядра и дальнейшем благоустройстве. Сергей Дугин обратил внимание на наличие старых деревьев, которые могут представлять опасность для отдыхающих. А в ближайшее время предприятию "Горсвет" будет дано поручение изучить варианты подсветки аллеи в вечернее время для удобства жителей.

В Ленинском районе скоро появится новый зеленый уголок на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова. Здесь мэр наблюдал за тем, как преображается пешеходная дорожка, ведущая от остановки общественного транспорта к предприятиям. Сергей Дугин поручил установить в этом месте современный остановочный павильон.

В конце поездки глава администрации посетил Парк спорта Алексея Смертина. Здесь также было решено устроить дополнительную парковку для транспорта. С соответствующим предложением к главе обращался председатель молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач.