Мэр Барнаула проинспектировал жуткий подземный переход и полюбовался на парк спорта

8 июля глава администрации Барнаула Сергей Дугин отправился в традиционный субботний объезд города. В ходе этой поездки он проверил исполнение поручений, поставленных на особый контроль после предыдущего объезда и обсудил перспективные планы по благоустройству городских территорий с главами районов.
Одно из мест, куда заехал Сергей Дугин, был недействующий подземный переход у остановки трамваев "Моторный завод". Как отметил глава, переход сильно запущен и является и потенциально опасным местом. Мэр поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города всесторонне изучить возможности консервации перехода с созданием на этом месте еще одного благоустроенного уголка, пишет официальный сайт города.
Также глава администрации проверил, как на проспекте Космонавтов постепенно освобождают аллею от ненужной поросли, а вдоль самого проспекта выкорчевывают пни от удаленных старых деревьев.
В сквере у ДК "Химиков" глава района Вячеслав Новиков рассказал о планах по созданию спортивного ядра и дальнейшем благоустройстве. Сергей Дугин обратил внимание на наличие старых деревьев, которые могут представлять опасность для отдыхающих. А в ближайшее время предприятию "Горсвет" будет дано поручение изучить варианты подсветки аллеи в вечернее время для удобства жителей.
В Ленинском районе скоро появится новый зеленый уголок на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова. Здесь мэр наблюдал за тем, как преображается пешеходная дорожка, ведущая от остановки общественного транспорта к предприятиям. Сергей Дугин поручил установить в этом месте современный остановочный павильон.
В конце поездки глава администрации посетил Парк спорта Алексея Смертина. Здесь также было решено устроить дополнительную парковку для транспорта. С соответствующим предложением к главе обращался председатель молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач.
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