Мэр Барнаула Сергей Дугин принял участие в предварительном голосовании

28 мая в Барнауле, как и по всей России, проходит предварительное голосование партии "Единая Россия". Его результаты определят, кто из 164 кандидатов праймериз войдет в команду партии на предстоящих выборах в Барнаульскую городскую думу. Глава администрации города Сергей Дугин проголосовал на счетном участке в Центре детского творчества Железнодорожного района на ул. Молодежная, 51.
После голосования Сергей Дугин объяснил важность предварительного голосования.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Принцип конкуренции, заложенный в процедуру праймериз, позволит получить по итогам выборов 10 сентября 2017 года новый качественный состав Барнаульской городской Думы, депутатам которой предстоит принимать важнейшие для барнаульцев решения. Приглашаю всех, кому не безразлично будущее Барнаула, прийти на счетные участки и определиться с выбором, кто достоин продолжить избирательную кампанию вместе с партией "Единая Россия".
По данным на 12.00, на счетных участках проголосовало около 1,8% избирателей. Информация носит предварительный характер, так как данные сведения с участков продолжают обрабатываться.
Голосование тайное и рейтинговое – избиратель может отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам.
Принять участие в голосовании могут все жители Барнаула по месту регистрации и при предъявлении паспорта. Участки будут открыты до 20.00. Найти адрес участка можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru.
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