Мэр Барнаула заявил, что в пригороде исчез зловонный запах

Пригород весной подтапливало талыми и грунтовыми водами. Фото: barnaul.org. Пригород весной подтапливало талыми и грунтовыми водами. Фото: barnaul.org. Пригород весной подтапливало талыми и грунтовыми водами. Фото: barnaul.org. Пригород весной подтапливало талыми и грунтовыми водами. Фото: barnaul.org.

На канале работает мотопомпа производительностью 60 кубометров воды в час. Коммунальщикам удалось уже снизить уровень воды более чем на 20 сантиметров. Это позволит уложить в канал открытые лотки для сбора грунтовых вод, по которым будет протянута труба, по которой грунтовые воды будут отводиться электронасосами.

Во время поездки по пригороду Сергей Дугин проконтролировал выполнение данных им распоряжений, отметив, что зловонный запах исчез: "Мы взяли на себя затраты, а это порядка 12 миллионов рублей в год, но они того стоят. Место красивое. Пока люди построят дома, озеро самоочистится, рыбу ловить можно будет. Прекрасный поселок вырастет", говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Из-за особенностей природного ландшафта поселки Центральный и Лебяжье весной подтапливало талыми и грунтовыми водами. Система канализации в поселке Центральном после ликвидации совхоза "Барнаульский" оказалась практически бесхозной, стоки со всего поселка (до 200 кубометров в сутки) много лет сливались в расположенное в котловине озеро. В этом году после снежной зимы талые воды, соединившись со стоками, образовали реки на начавших застраиваться жильем участках.

В селе Лебяжье из-за местного озера часть домов (1800) страдает от грунтовых вод. С застройкой низинного участка и развитием здесь инфраструктуры существующие системы водоотведения и дренажа нарушались, грунтовые воды стали выходить на поверхность. Построенный в 2015 году на улице Молодёжной водоотводный канал решил только проблему талых вод, а грунтовые по-прежнему выходят в огороды и в подполья домов лебяженцнв.

Организованы постоянная откачка и вывоз стоков.