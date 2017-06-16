Мэр, депутат, строитель: в алтайском городе определились с главными кандидатами на выборы

В первую тройку кандидатов от "Единой России" на выборах в Бийскую городскую думу войдут и.о. главы администрации Александр Студеникин, депутат АКЗС, почетный гражданин Бийска Татьяна Ильюченко и директор "Строительного управления 1" Юрий Кудинов. Такое решение приняли 16 июня на заседании местного политсовета.
Действующая глава города, лидер городской партийной организации Лидия Громогласова в тройку не вошла, как ранее и сообщал altapress.ru, она будет баллотироваться по одномандатному округу.
Напомним, Студеникин был назначен и.о. главы администрации в этот же день на сессии гордумы. С большой долей вероятности после выборов он возглавит мэрию.
Юрий Кудинов возглавляет крупную стройкомпанию, которая в том числе активно участвует в федеральной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В Бийске масштаб реализации этой программы самый крупный в крае.
Добавим, что днем ранее, 15 июня, "Единая Россия" определилась с первой тройкой кандидатов на выборы в Барнаульскую гордуму. Список возглавит мэр Барнаула Сергей Дугин, следом за ним идут Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае, и Сергей Завалихин, действующий депутат гордумы.
Выборы пройдут 10 сентября 2017 года.
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