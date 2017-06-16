Мэр, депутат, строитель: в алтайском городе определились с главными кандидатами на выборы

Действующая глава города, лидер городской партийной организации Лидия Громогласова в тройку не вошла, как ранее и сообщал altapress.ru, она будет баллотироваться по одномандатному округу.

Напомним, Студеникин был назначен и.о. главы администрации в этот же день на сессии гордумы. С большой долей вероятности после выборов он возглавит мэрию.

Юрий Кудинов возглавляет крупную стройкомпанию, которая в том числе активно участвует в федеральной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В Бийске масштаб реализации этой программы самый крупный в крае.

Добавим, что днем ранее, 15 июня, "Единая Россия" определилась с первой тройкой кандидатов на выборы в Барнаульскую гордуму. Список возглавит мэр Барнаула Сергей Дугин, следом за ним идут Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае, и Сергей Завалихин, действующий депутат гордумы.

Выборы пройдут 10 сентября 2017 года.