Мэр Москвы Собянин резко раскритиковал идею перенести столицу в Сибирь

"Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", — написал Собянин на своей странице.

Перенести столицу России за Урал предложил Владимиру Путину председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В своей "Доктрине размосквичивания", автор проекта указывает на то, что Россия гиперцентрализирована — ведь московский регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". В результате продолжающейся внутренней миграции страна может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удалёнными от больших городов территориями, уверен Крупнов.