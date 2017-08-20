Мэр Москвы Собянин резко раскритиковал идею перенести столицу в Сибирь

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте" резко прокомментировал предложение перенести столицу за Урал, в Сибирь. Он назвал нашумевшую идею "гениальной", учитывая средства, которые необходимо будет потратить на переселение чиновников в новый главный город государства.
"Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", — написал Собянин на своей странице.
Перенести столицу России за Урал предложил Владимиру Путину председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В своей "Доктрине размосквичивания", автор проекта указывает на то, что Россия гиперцентрализирована — ведь московский регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". В результате продолжающейся внутренней миграции страна может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удалёнными от больших городов территориями, уверен Крупнов.
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