Мэр Сиэтла призвал снести памятник Ленину в городе

Мэр американского Сиэтла Эд Мюррей призвал убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации, сообщает РИА Новости.
Мэр выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия", поэтому решил убрать эти символы с улиц города. При этом он считает, что люди не должны забывать историю, как и делать идолов из тех, кто совершал жестокие вещи и пытался разделить людей "на основе того, какие мы и откуда мы".
Оба памятника находятся на частной территории. Поэтому решение градоначальника еще не окончательное.
Кладбище Lake View является частным, а статуей Ленина владеет семья Льюиса Карпентера, который привез ее из словацкого Попрада. Пятиметровый памятник весом более семи тонн стоит в Сиэтле уже более 20 лет.
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