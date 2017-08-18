Мэр Сиэтла призвал снести памятник Ленину в городе

Мэр выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия", поэтому решил убрать эти символы с улиц города. При этом он считает, что люди не должны забывать историю, как и делать идолов из тех, кто совершал жестокие вещи и пытался разделить людей "на основе того, какие мы и откуда мы".

Оба памятника находятся на частной территории. Поэтому решение градоначальника еще не окончательное.

Кладбище Lake View является частным, а статуей Ленина владеет семья Льюиса Карпентера, который привез ее из словацкого Попрада. Пятиметровый памятник весом более семи тонн стоит в Сиэтле уже более 20 лет.