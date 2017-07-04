Мэра Омска попросили отменить концерт Надежды Бабкиной

Мэра Омска Вячеслава Двораковского призвали отменить концерт певицы Надежды Бабкиной и ее коллектива "Русская песня" на День города 5 августа.
Соответствующее письмо написал депутат областного ЗакСа Вячеслав Стручаев, передает РИА "Омск-информ".
"Складывается ощущение, что горадминистрация застряла в прошлом", — указал в письме парламентарий. По его словам, на 301-летие Омска следует пригласить эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодежи. "И впредь приглашать популярных звезд ежегодно", — призвал Стручаев.
"Давайте покажем молодежи, что Омск — город будущего. Город, которому важна молодежь! Искренне верю, что и старшее поколение поддерживает такое мнение!", — добавил парламентарий, пишет "Росбалт".
Факт
За получасовой концерт мэрия готова заплатить 2,3 млн рублей.
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