Мэрия Барнаула: «Михаил Евдокимов бесспорно достоин увековечивания»

Алексей Сарычев обратился к мэру Барнаула Сергею Дугину с предложением о присвоении имени Михаила Евдокимова улице, площади, скверу или парку в начале апреля. Он писал, что в 2017 году народному губернатору исполнилось бы 60 лет. И этот человек не просто родился в крае, он был его настоящим и искренним патриотом, его уважают и любят сотни тысяч людей — было бы справедливо их поддержать.

Ответ бывшему вице-губернатору подписал вице-мэр Александр Артемов.

Александр Артемов,

замглавы администрации Барнаула по социальной политике:

Михаил Сергеевич Евдокимов бесспорно достоин увековечивания в памяти жителей Алтайского края в виде присвоения его имени одной из улиц Барнаула, но это должна быть магистральная улица городского или районного значения. На заседаниях культурологической комиссии при администрации Барнаула неоднократно рассматривались ходатайства об увековечивании памяти людей, чьи имена неразрывно связаны с Алтайским краем и Барнаулом. Но в настоящее время в Барнауле в новых строящихся кварталах магистральных улиц, не имеющих названия, нет.

Идею присвоить имя Евдокимова существующей улице Александр Артемов не считает целесообразной: люди к ним привыкли, к тому же, смена названия улицы потребует менять документы.

Александр Артемов,

замглавы администрации Барнаула по социальной политике:

Существующие названия улиц уже вошли в историю нашего города и стали привычными для нескольких поколений его жителей. Кроме того, смена названия улицы повлечет за собой необходимость внесения изменений в документы собственников жилых помещений и учредительные документы юридических лиц.

В мэрии все же пообещали, что при разработке проекта планировки крупного градостроительного объекта (квартала или микрорайона) вопрос о присвоении новой магистральной улицы имени Михаила Евдокимова будет рассмотрен.

Интересно, что 35% читателей после публикации altapress.ru на эту тему проголосовали за то, чтобы имя Михаила Евдокимова присвоили набережной Оби.

Чьи имена носят улицы Барнаула?

По данным администрации Барнаула, в городе 11 проспектов, 10 трактов, 126 переулков, 780 улиц. Улицы в Барнауле назывались по церквям соборам, учреждениям, сооружениям, направлениям, фамилиям. В конце XIX века многим улицам присвоили имена писателей. После 1917 года часть улиц получили идеологические названия. Многие улицы переименовывали, некоторые - неоднократно.

Улица Аванесова в плане города 1899 года называлась Большая Змеевская, в 1912 году ее переименовали в Троицкую (от названия храма). В 1927 году ей присвоили название участника гражданской войны, члена ЧОН, начальника отдела агитации, а затем и секретаря горрайкома Николая Аванесова.

Улица Алексеевой получила это название в 1957 году, до этого это был 6-й Заводской проезд. Эмилия Алексеева — участница гражданской войны, по национальности финка. В Барнаул приехала в 1918 году, но в этот момент советскую власть здесь на время сместили. Алексееву дважды арестовывали. В 1919 году в тюрьме приняла яд, опасаясь, что не выдержит пыток и назовет товарищей по подполью.

Улица Юрина до 1950 года называлась Островная. Получила название в честь Героя Советского Союза полковника Алексея Юрина.

Улица Демьяна Бедного (в районе ул. Кутузова). До 1963 года это была ул. Сосновая. Демьян Бедный — известный советский поэт. Настоящее имя Ефим Алексеевич Придворов. В годы революции написал много стихов-агиток в пользу большевиков. Много лет жил в Кремле.