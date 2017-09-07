Мэрия Барнаула предложила варианты поздравительных макетов для оформления города

Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org. Варианты поздравительных макетов к Дню города и юбилею края. 2017. Фото: barnaul.org.

На макетах изображены достопримечательности Барнаула и региона. Картинки можно скачать на сайте города и распечатать.

В этом году День города совпадает с празднованием 80-летия Алтайского края и пройдет 16 сентября.